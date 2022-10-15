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انفجار منجم تركيا..ارتفاع حصيلة القتلى إلى 40 قتيلًا

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انفجار منجم تركيا..ارتفاع حصيلة القتلى إلى 40 قتيلًا

انفجار منجم تركيا..ارتفاع حصيلة القتلى إلى 40 قتيلًا

انفجار منجم تركيا..ارتفاع حصيلة القتلى إلى 40 قتيلًا
٠١:٥٥:٢١ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قالت السلطات التركية إن عدد ضحايا انفجار المنجم ارتفع إلى 40 قتيلًا، فيما أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن 15 شخصًا عالقين في منجم الفحم بعد أكثر من 16 ساعة من الانفجار.

49 شخصا في خطر

وأضاف المسؤول التركي: “حوالي 49 عاملا كانوا يعملون في منطقة الخطر على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت الأرض”، مشيرا إلى أن الانفجار وقت في الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، في شمال غربي تركيا،  بينما كان 110 أشخاص يعملون في المنجم.

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السلطات تحقق لمعرفة السبب

وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم بارتين -مكان الانفجار- إنه فتح تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار، بينما يتوجه الرئيس التركي اليوم إلى الإقليم، حسبما أعلن على “تويتر”.

وقال أردوغان: “نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر وأن يتم إنقاذ عمال المناجم بأمان وكل جهودنا في هذا الاتجاه”.

فيما ذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في بيان على “تويتر”، أن 17 آخرين يتلقون العلاج.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يكون قد نجم عن حدوث اشتعال لغاز الميثان في منجم الفحم.

المملكة تعلن تضامنها

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع جمهورية تركيا حكومة وشعبا جراء الانفجار  الذي وقع في منجم ببلدة أماسرا التركية، والذي أودى بحياة العشرات وأصيب آخرين بينما لا يزال البعض محاصرًا داخله.

وفي بيان لها أضافت الخارجية”: وتتقدم المملكة بتعازيها ومواستها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم”.
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