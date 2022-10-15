«الخارجية»: نتضامن مع تركيا حكومة وشعبًا جراء انفجار المنجم

تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع جمهورية تركيا حكومة وشعبا جراء الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة أماسرا التركية، والذي أودى بحياة العشرات وأصيب آخرين بينما لا يزال البعض محاصرًا داخله.

وفي بيان لها أضافت الخارجية”: وتتقدم المملكة بتعازيها ومواستها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم”.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا في حادث منجم الفحم شمالي البلاد إلى 40 قتيلا.

وأوضح صويلو، في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، في شمال غربي تركيا “تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا ما زالوا عالقين هناك ونحاول إنقاذهم”.

وكانت تقارير نقلت عن السلطات المحلية تفيد بأن 49 عاملا ظلوا عالقين داخل المنجم على عمق نحو 300 مترا تحت الأرض، فيما تواصل فرق الإنقاذ، مدعومة بفرق متخصصة، جاهدة لإنقاذهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للصحفيين في موقع الانفجار، إن “حوالي 49 عاملا كانوا يعملون في منطقة الخطر على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت الأرض”.

وأضاف صويلو أن هناك بعض عمال المنجم الذين لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخلائهم من المنجم المنكوب.

وأوضح وزير الداخلية التركي “هناك من تمكنا من إجلائهم من تلك المنطقة. هناك من لم نتمكن من إجلائهم من تلك المنطقة”، بحسب رويترز.