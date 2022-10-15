وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:



1- مهمة قيادة التفويض الثقافي