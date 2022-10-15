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وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم
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وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم
٠١:١٩:٤٨ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية: 

1- مهمة قيادة التفويض الثقافي

Culture Mandate Lead Job

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في التسويق أو الاتصالات أو العلوم الإنسانية (مثل التاريخ والأدب الإنجليزي والفلسفة والدراسات الثقافية)
  • خبرة 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة

المهام الوظيفية:

  • صياغة وتحرير الرسائل الثقافية الأساسية في RCU ، ومستوى القسم والمشروع ، مع توضيح الطبقات
  • والعوامل ووجهات النظر المترابطة بطرق تبني الفهم والدعوة والزخم والفرص.
  • العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتحديد الفرص وتقديم المقترحات الإستراتيجية والإبداعية.
  • قيادة عملية تطوير إجراءات وسياسات الاتصال الفعال عبر الثقافة
  • قطاع.
  • قيادة صياغة السياسات والوثائق الأساسية التي توجه الأساليب والتسليم للرسائل الثقافية والتواصل ، للتنفيذ من قبل RCU وفرق البائعين.

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2-قيادة التخطيط الاستراتيجي لاستراتيجية الثقافة
Culture Strategy Planning Lead Job

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الفنون أو إدارة الأعمال أو أي مجال مشابه ذي صلة (يفضل درجة الماجستير).
  • خبرة 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

المهام الوظيفية:

  • الدعم في وضع وتخطيط وإدارة استراتيجية قطاع الثقافة وخطط التنشيط ونموذج (نماذج) التشغيل والأهداف لتطوير قطاع الثقافة وتمكين تحقيق الاستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية لمحافظة العلا بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها.
  • تحديد المقاييس للقياس والتسليم الناجح لكل من القسم وعلى نطاق أوسع
  • أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الثقافة.
  • قم بتقييم وتقييم وتتبع أداء القطاع مقابل المقاييس والأهداف المحددة من أجل ضمان خدمات عالية الجودة تساهم في تحقيق استراتيجية قطاع الثقافة.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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