الذهب يواصل الانخفاض في أسواق المملكة اليوم.. تعرف على الأسعار

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واصلت أسعار الذهب، اليوم، انخفاضها، لليوم الثاني على التوالي، في أسواق الذهب بالمملكة، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 198.90 ريال، أي ما يعادل 52.94 دولار، كما سجل الجرام عيار 22 نحو 182.32 ريال/ 48.52 دولار.

عيار 21 يسجل 174.04 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 174.04 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 149.17 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 149.17 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.45 ريال

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,186 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1,392 ريال، وأسعار كيلو الذهب 198,896 ريال.

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