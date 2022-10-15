بيان عاجل من «الحياة الفطرية» عن كائن غريب ظهر في متنزه المربع بأحد رفيدة

تواصل- فريق التحرير:

بعد حالة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو عن وجود “كائن غريب” في متنزه المربع في محافظة أحد رفيدة، أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بيانًا يوضح حقيقة هذا الكائن.

ونشر المركز، بيانًا على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة.. يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه وبعد إرسال فريق ميداني يوم الأربعاء 12/ 10 والوقوف على الموقع تبين أن الكائن أحد الكلاب السائبة”.

وتابع : ويؤكد المركز في الوقت نفسه متابعته لجميع ما ينشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها مهيبا بالجميع تحري الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها عبر منصة “فطري” أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز”.