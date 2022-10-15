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أستاذ جراحة ينصح خريجي الطب: “الله من يدفع عن الفقراء”
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أستاذ جراحة ينصح خريجي الطب: “الله من يدفع عن الفقراء”

أستاذ جراحة ينصح خريجي الطب: “الله من يدفع عن الفقراء”

أستاذ جراحة ينصح خريجي الطب: “الله من يدفع عن الفقراء”
٠٣:٢٠:٥٧ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور علي حسيب، أستاذ الجراحة العامة بكلية طب القصر العيني بالعاصمة المصرية القاهرة، خريجي الطب، بضرورة التضامن مع الفقراء وعدم المغالاة عليهم، قائلا لهم: “الغني يستطيع أن يدفع ليعالج، لكن الله هو من يدفع عن الفقراء”.

وأضاف خلال حفل تخرج لعدد من حديثي التخرج، أن المريض الغني يأتي إليك ويدفع ثم ينصرف، لكن المريض الفقير الذي لا يستطيع الدفع قد يدعو لك دعوة تجدها عند الله.

خدمة المريض الفقير

وقال: “ببركة خدمة المريض الفقير ستأكل وتشرب وتعيش في رغد، وأنا أعيش هذا الأمر كل يوم (في إشارة إلى ما يعيشه خلال الممارسة في عيادته)”.

وحث الأطباء على التعامل برفق ولين مع المريض الفقير، قائلا: “هذا أساس شغلنا”.

وتابع أن “المريض الفقير قد يدعو لك أو عليك، حسب تعاملك معه، وستتسلم تلك الدعوة (في إشارة إلى يوم القيامة)، سواء كانت لك أو عليك”.

ويعرف عن الدكتور علي حسيب أنه يخصص كشف رمزي في عيادته حتى يستطيع الفقراء والأغنياء إجراء الفحص لديه.

الكلمات الدلالية:
الأطباء حديثي التخرج المريض الغني المريض الفقير نصيحة للأطباء

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