تنبيه متقدم من “الأرصاد”: سحب ممطرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـمساء

تواصل – فريق التحرير:

اصد المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “المعظم وتبوك وتيماء”.

2 – منطقة الجوف، وتشمل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل”.

3 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر”.

4 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء “.

3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وبارق ورجال والمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

4 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال والفطيحة وبيش والدرب وصامطة وصبيا وضمد”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار، تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة المساء.