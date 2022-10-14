رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يصل إلى جدة

تواصل – واس:

وصلَ فخامةُ الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، إلى جدة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق), ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

العلاقات بين المملكة وجنوب أفريقيا

وشهدت العلاقات بين المملكة وجنوب أفريقيا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تطورًا ملحوظًا في شتى المجالات “السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض في مارس 2016م فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وفي يوليو 2018م استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعقد -حفظه الله- جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس سيريل راما فوزا.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة بفخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.