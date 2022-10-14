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للمشاركة في حرب أوكرانيا.. ماسك يقدم طلبًا لـ”البنتاجون”
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للمشاركة في حرب أوكرانيا.. ماسك يقدم طلبًا لـ”البنتاجون”

للمشاركة في حرب أوكرانيا.. ماسك يقدم طلبًا لـ”البنتاجون”

للمشاركة في حرب أوكرانيا.. ماسك يقدم طلبًا لـ”البنتاجون”
٠٢:٥٠:١١ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع تلقت طلبا من مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا”، إيلون ماسك، لتمويل شبكته من الأقمار الاصطناعية، التي تقدم اتصالات مهمة في أرض المعركة للقوات الأوكرانية.

وقدم نظام ماسك الذي يدعى “ستارلينك”، والذي يضم أكثر من 2200 قمر صناعي في مدار منخفض، الإنترنت واسع النطاق لأكثر من 150 ألف محطة أوكرانية على الأرض، وفق موقع “سكاي نيوز”.

20 مليون دولار شهريًا

والجمعة، كتب ماسك على “تويتر” يقول إن “سبيس إكس” تتكلف 20 مليون دولار شهريا لدعم احتياجات الاتصالات الأوكرانية.

وأضاف ماسك أن الشركة مضطرة إلى إطلاق وصيانة وتجديد الأقمار الاصطناعية وإقامة محطات على الأرض.

والأسبوع الماضي، قال ماسك إنه من أجل التوصل للسلام، يجب أن يسمح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها عام 2014. وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تتبنى حالة الحياد وتتخلى عن محاولة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد ساخر، نشر زيلينسكي استطلاعا على “تويتر” خاصا به يسأل “أي إيلون ماسك يعجبك أكثر؟ الشخص الذي يدعم أوكرانيا أم الشخص الذي يدعم روسيا”؟

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