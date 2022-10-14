“الصناعة” تعاقب 106 منشآت في سبتمبر خلال 870 جولة رقابية

تواصل – واس:

نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 870 جولةً رقابيةً على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، أصدرت خلالها 106 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

ومن بين العقوبات، (68) عقوبةً لاستغلال الرمل والحصى، و(23) عقوبةً لاستغلال خام البحص، وسبع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وثلاث عقوبات لاستغلال خام الذهب، وأصدرت عقوبتين لكل من استغلال مواد الردميات والرخام، وعقوبة واحدة لاستغلال خام الحجر الجيري.

مخالفات الاستثمار التعديني

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنّ المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة.

وشكل المخالفون في منطقة عسير النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29 مخالفة ثم منطقة الشرقية بـ 25 مخالفة، ومنطقة الرياض بـ 24 مخالفة.

فيما سجل المخالفون في منطقة مكة المكرمة 19 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 3 مخالفات، وسجلت كل من منطقتي الباحة ونجران مخالفة واحدة.

وأكدت الوزارة عزمَها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقِّق استدامةَ القطاع.

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