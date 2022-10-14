بقيمة 400 مليون دولار.. المملكة تُعلن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المملكة اليوم، تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وفي اتصال هاتفي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر فخامة الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكي عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

وأعرب زيلنسكي عن شكره وتقديره لسموه على قرار القيادة الرشيدة بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

زيلنسكي: أوكرانيا لن تنسى موقف المملكة الإنسانية

وأكد أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه سمو ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه الموقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة لأوكرانيا.

وعبر الرئيس الأوكرانى في بداية الاتصال عن تهنئته لصاحب السمو الملكي ولي العهد على تعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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من جانبه أكد سمو ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.