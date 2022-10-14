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عاجل.. سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني

عاجل.. سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني

عاجل.. سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني
١٢:٥٩:١٥ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وعبر فخامة الرئيس الأوكرانى في بداية الاتصال عن تهنئته لصاحب السمو الملكي ولي العهد على تعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه أكد سمو ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

الرئيس الأوكرانى يشكر المملكة على جهود الوساطة

كما عبر فخامة الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

وأعرب فخامته عن شكره وتقديره لسموه على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد فخامته أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه سمو ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه الموقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

من جهته أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.

الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية الرئيس الأوكراني محمد بن سلمان ولي العهد

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