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واتساب يطرح ميزة جديدة تتعلق بالجروبات.. تعرف عليها
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واتساب يطرح ميزة جديدة تتعلق بالجروبات.. تعرف عليها

واتساب يطرح ميزة جديدة تتعلق بالجروبات.. تعرف عليها

واتساب يطرح ميزة جديدة تتعلق بالجروبات.. تعرف عليها
٠١:١٠:٣٣ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باتت مجموعات تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تضم بحد أقصى 1024 عضواً بدلا من 512 عضوا.

ونقل تقرير جديد لموقع «WABetaInfo»، أن هذه الميزة الجديدة المتوقع أن يدعمها التطبيق قريباً بدأت في الظهور التجريبي.

ومن المقرر أن تعمل المجموعة التي تضم أكثر من ألف شخص بشكل مطابق لعمل الدردشات الجماعية حالياً.

خدمات واتساب

وقبل أيام، أعلن تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، إطلاق خدمة الاشتراك المتميز لمستخدمي “واتساب بيزنس” مقابل مبلغ من المال.

ويشتمل الاشتراك المتميز، في واتساب، على مزايا جديدة مصممة للشركات للتفاعل بشكل أفضل مع العملاء، وفقا لموقع “androidpolice”.

الميزة متاحة حاليا لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، وهذا يعني أن أعضاء برنامج “واتساب بيتا” فقط هم من يمكنهم الوصول إلى قائمة “بريميوم”، حيث توجد جميع المزايا الإضافية.

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«واتساب» يطلق خدمة الاشتراك المميز.. 5 خصائص ومزايا مفيدة

الكلمات الدلالية:
جروبات واتساب خدمات واتساب دردشات واتساب واتساب

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