تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل أوكرانية، عن اندلاع النيران في محطة كهرباء بعد قصف أوكراني لمنطقة روسية حدودية.

فيما كشف وزير الدفاع الأوكراني، أن الولايات المتحدة وألمانيا ستسلم الأنظمة المضادة للطائرات إلى أوكرانيا الشهر الحالي.

حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 9 مليارات يورو

وذكرت “بلومبرج”، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 5 مليارات يورو كجزء من حزمة مساعدات مالية بقيمة 9 مليارات يورو.

ونقلت عن مسؤولين غربيين، أن روسيا تكافح لإمداد قواتها على الأرض وتكبدت خسائر فادحة في الدبابات والطائرات، وأنه من غير المرجح أن يتمكن الكرملين من شن هجمات ضخمة رغم تهديدات بوتين بمواصلة التصعيد، مؤكدين أن نقص الأسلحة الحديثة يدفع روسيا للاعتماد على نماذج سوفييتية قليلة الدقة والموثوقية.

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وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن روسيا لجأت لموردي الملاذ الأخير كإيران وكوريا الشمالية من أجل تجهيزات منخفضة الجودة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل مع شركائها الرد المنسق وغير المسبوق على حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها: إن الكثير من التحديات العالمية التي نواجهها الآن مصدرها الحرب الروسية على أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي، أن التعبئة العسكرية على وشك الانتهاء، وأنه لا يوجد خطط وشيكة لمرحلة أخرى من التعبئة العسكرية، مشيرًا إلى وجود 16 ألف عنصر من الاحتياط انخرطوا بالفعل في مهام عسكرية.