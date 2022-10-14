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في قصة نجاح فريدة من نوعها، شرح مواطن كيف استطاع أن يصل بدخله من 7 آلاف ريال إلى 70 ألف ريال يوميًا.

وفي حديثه لفضائية “الإخبارية”، حكى مواطن يدعى “طلال” قصة تأسيسه سلسلة مطاعم شهيرة في المملكة، وكيف كان دخله في البداية 7 آلاف ريال يوميا من أحد الفروع حتى أصبح دخله الآن 70 ألف ريال يوميًّا للفرع الواحد.

سلسلة مطاعم شهيرة

وقال طلال: “بدأنا قبل 26 عامًا، بافتتاح مطعم متواضع، ولكن بالتفاني وتقديم الشيء الصحيح، أصبح لدينا أشهر مطاعم في المملكة، وحصلنا على جائزة التميز السياحي 3 سنوات على التوالي لأول مرة في المملكة”.

وحول بداية قصته مع النجاح، أجاب: اقترح موظف عليّ أن أفتتح مطعمًا، قائلًا: أنت دائمًا تروح تأكل في المطاعم وتتأخر علينا في الدوام، سَوِّ لك مطعمًا واجلس فيه”.

وكشف أنه عندما افتتح أول فرع كان دخله يوميًّا 4 آلاف ريال، ثم أصبح وعمال المطعم يتصارعون حتى يصل الدخل 7 آلاف ريال.

ولفت إلى أن دخل الفرع الواحد الآن يصل إلى 70 ألف ريال يوميًّا.

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