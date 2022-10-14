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بالفيديو.. ماذا تعرف عن أكبر وأدق كاميرا في العالم؟

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بالفيديو.. ماذا تعرف عن أكبر وأدق كاميرا في العالم؟

بالفيديو.. ماذا تعرف عن أكبر وأدق كاميرا في العالم؟

بالفيديو.. ماذا تعرف عن أكبر وأدق كاميرا في العالم؟
١٢:٠٥:١٧ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن أحد المختبرات الأمريكية اقترب من استكمال بناء أكبر كاميرا رقمية في العالم.

وتتميز الكاميرا، بعدسة بعرض 1.65 م، وكاميرا بدقة 3200 ميغابكسل، وفق المصادر ذاتها، بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم نقل الكاميرا إلى مرصد تشيلي في مايو 2023 على متن طائرة شحن بوينغ 747 معدلة خصيصا. وسيبدأ تشغيلها بعد ذلك في العام التالي بمجرد تثبيتها.

إمكانيات عاليةالدقة

وتابعت المصادر أن العلماء في مختبر SLAC National Accelerator Laboratory في جامعة ستانفورد، يعملون على بناء كاميرا مقراب المسح الشامل الكبير (LSST) بهدف التقاط سماء الليل بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

وبمجرد الانتهاء، سيتم نقل الكاميرا إلى مقراب المسح الشامل الكبير في تشيلي، حيث ستوضع فوق تلسكوب Simonyi.

ومن خلال الكاميرا، فإنه عبر مجال رؤية يبلغ 9.6 درجة مربعة (لقياس الزوايا المجسمة)، أي ما يقارب 40 مرة من حجم القمر عند النظر إليه من الأرض، سيتمكن علماء الفلك من التقاط الاختلافات في سطوع 37 مليار نجم في نطاق رؤيتهم.

 

 

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