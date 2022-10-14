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الإعلان عن عقوبات أمريكية على المسؤولين عن القمع في إيران
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الإعلان عن عقوبات أمريكية على المسؤولين عن القمع في إيران

الإعلان عن عقوبات أمريكية على المسؤولين عن القمع في إيران

الإعلان عن عقوبات أمريكية على المسؤولين عن القمع في إيران
١١:٠١:٣٠ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إيران ضد المتظاهرين السلميين.

وأوضحت في بيان لها، أن واشنطن سمحت للشركات الأمريكية بتسهيل وصول صوت المحتجين في إيران للخارج.

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يجب وقف “القمع العنيف” في إيران على الفور وإطلاق سراح المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني أن لدى الشعب الإيراني الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن حقوقه الأساسية.

هتافات ضد النظام في مختلف أحياء العاصمة طهران

في الوقت نفسه، أظهرت مقاطع فيديو نقلتها “إيران إنترناشيونال”، تظاهر المئات الذين أطلقوا هتافات ضد النظام الإيراني في مختلف أحياء العاصمة طهران بما فيها، جمشيدية وميرداماد ونارمك ونياوران.

وأصدرت “جمعية القانون في إنجلترا وويلز”، و”مؤسسة محامون من أجل المحامين”، بيانًا مشتركًا طالبتا فيه الحكومة الإيرانية بوقف الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المحامين والسماح للمتظاهرين بالوصول إلى ممثلين قانونيين.

اختراق البريد الإلكتروني لقناة “برس تي في” الإيرانية

يأتي هذا مع إعلان مجموعة الهاكرز الإيرانية “بلاك ريوارد”، عن اختراق البريد الإلكتروني لمسؤولي قناة “برس تي في” الإيرانية، وأنها بعثت المجموعة برسالة جماعية لهم، أشارت خلالها إلى نضال الشعب من أجل الحصول على حقوقه الأساسية والقمع المستمر للنظام.

وفاة تلميذ بسبب نزيف على يد قوات الأمن

فيما كشف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران ،عن وفاة تلميذ بسبب نزيف داخلي في مستشفى “فاطمي”، عقب هجوم القوات الأمنية بملابس مدنية، أمس الخميس، على مدرسة في أردبيل، شمال غربي إيران. وأضاف التقرير أن الحادث أسفر عن إصابة 10 تلاميذ واعتقال 7 آخرين.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي طهران عقوبات أمريكية

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