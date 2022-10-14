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“الخزانة الأمريكية”: جمدنا نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية
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“الخزانة الأمريكية”: جمدنا نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية

“الخزانة الأمريكية”: جمدنا نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية

“الخزانة الأمريكية”: جمدنا نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية
١١:٠٥:٢٨ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها جمدت مع شركائها نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي لمنعه من دعم الحكومة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الكثير من المستثمرين غادروا روسيا والتوقعات ترجح حدوث انكماش في الاقتصاد الروسي.

وأضافت الوزيرة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن الحرب على أوكرانيا تسبب في زيادة أسعار الطاقة وأثر على المستهلكين في العالم.

أسعار النفط

وأشارت يلين إلى أن واشنطن بالتعاون مع أوروبا عملت على فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها تعتزم توجيه ضربة جديدة لروسيا، بعد الحرب التي شنتها على جارتها أوكرانيا.

وحسب تقارير، يدرس البيت الأبيض فرض حظر كامل على الألومنيوم الروسي، ضمن العقوبات المفروضة على روسيا، من منظمات دولية، ودول حول العالم، على رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، شنت القوات الروسية، هجوما ضاريا، على مناطق من العاصمة الأوكرانية كييف، ودمرت بنى تحتية بالمدينة، وكذلك بمناطق مختلفة من أوكرانيا، فيما تتجه أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لدعم كييف بأسلحة جديدة ومنصات دفاع وي، فضلا عن الدعم المالي لإعادة الإعمار.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية الخزانة الأمريكية المركزي الروسي اوكرانيا روسيا

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