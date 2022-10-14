“الهلال الأحمر” يُنفّذ برنامج المسعف الكفيف

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بمناسبة اليوم العالمي للإبصار، أعلنت هيئة الهلال الأحمر أنها تُسخّر جميع الإمكانيات لتمكّن كل شخص كفيف من تعلّم الإسعافات الأوليّة، ليكون سفيرًا للحياة بعد استفادته من برنامج المسعف الكفيف.

برنامج المسعف الكفيف

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن المساعدة الأولية التي يقدمها المسعف الكفيف، لشخص لديه مرض مفاجئ أو حادث، تهدف إلى المحافظة على حياته ومنع المضاعفات لحين وصول الفريق الطبي.

وأضافت أن التجربة الأولى للبرنامج، تم عملها في معهد النور بالمدينة المنورة على 6 معلمين مكفوفين.

البرنامج قدم 25 دورة إسعافية

وأشارت إلى أن البرنامج قدم 25 دورة اسعافية أولية في مختلف أنحاء المملكة، شملت 424 كفيف وكفيفة، شارك الذكور فيها بعدد 232، والإناث 192 مسعفة.

التسلسل الزمني لتطور برنامج المسعف الكفيف:

في عام 2016، كانت بداية الرحلة، وفي 2017 كان القيام بأول دورة تدريبية رسمية في الرياض في معهد النور، ومع دخول عام 2018 بدأت مشاركة المدربة نجاة الجنيني كأول مدرب كفيف معتمد من هيئة الهلال الأحمر، وفي 2019 كانت الانطلاقة إلى عدد من مناطق المملكة لعمل عدة دورات للمكفوفين، وتم في 2020 تدشين كتاب المسعف الكفيف بلغة برايل وتوزيعه على المدربين، وما بعد 2021، تم تطوير البرنامج حسب التحديثات المعتمدة للمنظمات الدولية، وعمل شراكة مجتمعية مع كافة المنظمات محليًا ودوليًا، والتطلع لعمل دورات خارج المملكة.