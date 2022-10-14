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4 خطوات للتبرع بالدم عبر منصة إحسان

4 خطوات للتبرع بالدم عبر منصة إحسان

4 خطوات للتبرع بالدم عبر منصة إحسان
١٠:٢٩:٥٧ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة إحسان برنامجًا للتبرع بالدم يتيح مساعدة الحالات الصحية والإسهام في حفظ حياة المرضى.

ويتم التبرع بالدم عبر عدة خطوات:

1- سجل دخولك لمنصة إحسان.

2- من قائمة برامجنا اختر التبرع بالدم.

3- اختر بنك الدم المراد التبرع له.

4- أكمل البيانات لحجز الموعد.

كانت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أعلنت عن تدشين خدمة جديدة للتبرع بالدم وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف ربط المتبرعين مع بنوك الدم وفقًا لاحتياجها، وبشكل يدعم تنفيذ عملية حجز المواعيد بشكل دقيق وسريع وسهل عبر تطبيق المنصة.

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