149 باحثًا وباحثة بجامعة الملك عبدالعزيز يتصدرون قائمة “ستانفورد الأمريكية” لهذا السبب

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز اختيار 149 باحثاً وباحثةً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية، التي يصل عددها إلى ‏‏‏160 ألف باحث من مختلف دول العالم؛ وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات‎،Scopus ‎‎ في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي للباحثين.

الارتقاء بالبحث العلمي

وأكدت الجامعة أن اختيار 149 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعكس مدى الجهد المبذول خلال الأعوام الماضية في مجال الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، إضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي، مما يعزز مكانة الجامعة دولياً.

وبيّنت أن تسجيل هذا العدد من جامعة “المؤسس” كواحدة من أكثر الجامعات السعودية في قائمة ستانفورد هو أكبر دافع وحافز للعلماء والباحثين ليضاعفوا من إنتاجهم، وبذل المزيد من الجهد نحو مستقبل أفضل في مجال البحث العلمي، والمنافسة على المستوى العالمي، والمساهمة بقوة في منظومة الابتكار والبحث العلمي في البلاد.

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