عاجل.. الخارجية الأمريكية: العلاقات الأمنية مع المملكة عامل مهم لاستقرار المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العلاقات الأمنية مع المملكة عامل مهم لاستقرار المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العلاقات مع المملكة متعددة الأوجه، وأن هناك مصالح أمنية وحيوية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة

وأضافت أنه لدى واشنطن مصالح أمنية مشتركة مع المملكة، وأنها تراعي عدم المساس بها، مشيرة إلى وجود 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة.

المملكة تنظر لعلاقتها مع أمريكا من منظور إستراتيجي

يأتي هذا بعد يوم فقط من تأكيدات وزارة الخارجية، أن المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت الوزارة أصدرت بيانًا، حول التصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية، وهذا نص البيان:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة ، اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك بلس” في 2 اكتوبـر 2022م والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة تعرب عن رفضها

وتود حكومة المملكة بداية، الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحـت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس.

اقرأ أيضًا:

المملكة: التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بنّاء غير مسيّس والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم الدول كافة