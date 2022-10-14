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تراجع أسعار الساعات الشهيرة “رولكس” 21%.. لهذا السبب

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تراجع أسعار الساعات الشهيرة “رولكس” 21%.. لهذا السبب

تراجع أسعار الساعات الشهيرة “رولكس” 21%.. لهذا السبب

تراجع أسعار الساعات الشهيرة “رولكس” 21%.. لهذا السبب
١٠:٢٢:٤٧ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية للخدمات المالية والمصرفية عن تراجع الساعات الشهيرة المستعملة مثل رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه بسبب كثرة المعروض في الأسواق.

وتراجعت أسعار معظم أنواع الساعات الشهيرة مثل رولكس بنسبة 21 في المئة منذ بلوغ الأسعار ذروتها في إبريل الماضي، بحسب مؤشر “ووتش شارتس” لقياس أسعار الساعات الشهيرة.

تراجع في أسعار أشهر الماركات العالمية بنسبة 19%

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار أنواع ساعات أخرى شهيرة مثل باتيك فيليب بنسبة 19 في المئة في المتوسط، وأوديمار بيجيه بنسبة 15 في المئة منذ الوصول إلى ذروتها.

وقال محللون في مؤسسة مورجان ستانلي إن الأسعار سوف تظل على الأرجح منخفضة بسبب الزيادة “الدرامية” في حجم المعروض، بحسب “بلومبيرج”.

وأضافت المؤسسة: “لاحظنا زيادة ملموسة في حجم المعروض في سوق الساعات المستعملة خلال العام الجاري حتى تاريخه، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تجار الساعات المستعملة والمستثمرين الأفراد في الساعات يطرحون المخزون المتوافر لديهم في الأسواق”.

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