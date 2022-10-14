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عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
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عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
٠٩:٣٩:٠١ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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الكلمات الدلالية:
الانتخابات الدكتور عبداللطيف جمال رشيد اليمين الدستورية خادم الحرمين رئيس العراق ولي العهد

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