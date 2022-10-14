الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

هل جعلت تراس من وزير المال البريطاني كبش فداء لإنقاذ حكومتها؟
إلزام “أبل” بدفع 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن
عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
نصيحة طبية مهمة بشأن استعمال القطرات المرطبة للعيون
أكبر 10 شركات لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في 2022
العاهل المغربي: البلاد تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل جعلت تراس من وزير المال البريطاني كبش فداء لإنقاذ حكومتها؟

هل جعلت تراس من وزير المال البريطاني كبش فداء لإنقاذ حكومتها؟

هل جعلت تراس من وزير المال البريطاني كبش فداء لإنقاذ حكومتها؟
٠٩:٥٢:٤٢ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

بشكل مفاجئ، أعلن وزير المال البريطاني السابق، كواسي كوارتنغ، استقالته من منصبه بطلب من رئيسة الوزراء ليز تراس، التي سرعان ما عينت خلفه جيرني هانت، وقالت إنه يحمل في جعبته خطة لإنقاذ الاقتصاد.

«تراس» التي جاءت في منصبها قبل شهر ونصف تقريبًا خلفًا لـ«بوريس جونسون» وعدت بوضع بريطانيا على الطريق الصحيح، مؤكدة أنها لن تترك منصبها قبل إصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد بفعل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا وغيرها من الأزمات الدولية.

وبينما تصارع رئيسة الوزراء البريطانية الوقت لإحداث تغيير ملموس في حياة البريطانيين، يعتقد البعض أنها ضحت بوزير المالية وجعلته كبش فداء لإنقاذ حكومتها، التي تواجه انتقادات حادة ومتتالية.

الصحف الغربية تضع تفسيرات مختلفة لقرار الإقالة

وبمجرد الإعلان عن إقالة «كوارتنغ» بدأت الصحف الغربية في وضع تفسيرات مختلفة لما حدث؛ فـ«الجارديان» على سبيل المثال، اعتبرت أن «تراس» ضحت بأقرب حلفائها السياسيين لمواجهة تداعيات خطة الضرائب.

وبالفعل فإن الوزير المقال كان قريبًا جدًا من رئيسة الوزراء، حتى إن تعليقه على قرار إقالته كان مفاجئًا، فاعتبر أن قرار «تراس» ورؤيتها السياسية والاقتصادية صحيح، رغم الإطاحة به من منصبه، مؤكدًا دعمه الكامل لوزير المالية الجديد.

وبحسب «الجارديان» أيضًا، فإن رئيسة الوزراء البريطانية، أرادت أن يتحمل كوارتنج مسؤولية تراجعها في الوقت الذي تسعى فيه إلى تهدئة الأسواق والتوترات التي أصابت نواب حزب المحافظين.

مصادر: تراس وكوراتنج لديهما رؤية نظر مختلفة في الأزمة

وقطع «كوارتنج» – الحليف المقرب جدًا من تراس – رحلته إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولى، فيما قالت مصادر بالحكومة إن تراس وكوراتنج لديهما آراء مختلفة حول المدى الذى ينبغي أن تذهب فيه الحكومة لاستعادة عناصر رئيسة في خطتها لتهدئة الأسواق.

وأوضحت المصادر أن كوراتنج كان يضعط من أجل تراجع كامل عن سياسة ضرائب الشركات، ورفعها من المعدل الحالي 19% إلى المعدل المخطط له 25% في الوقت الذى أرادت فيه رئيسة الحكومة التراجع عن جزء من الارتفاع.

وأضافت مصادر بوزارة الخزانة أن «كوارتنج» كان دائمًا أكثر استعدادًا للتحول عن «تراس» فيما يتعلق بضريبة الشركات، على الرغم من أنه يتحمل اللوم الأكبر عن تلك السياسات.

جيريمي هانت - يعود من جديد - بريطانيا

اقرأ أيضًا:

«تراس»: بريطانيا ستجتاز العاصفة وهدفي تحقيق الاستقرار

الكلمات الدلالية:
إقالة وزير مالية بريطانيا بريطانيا تراس ليز تراس وزير مالية بريطانيا

مواد ذات صلة

المزيد
تفحم 5 أفراد من أسرة واحدة وسائقهم في تصادم مروع بالأحساء (فيديو)

تفحم 5 أفراد من أسرة واحدة وسائقهم في تصادم مروع بالأحساء (فيديو)

٠٥:٢٦ م، الأثنين، ٢٦ يونيو ٢٠١٧
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

٠٦:٥٧ م، الأحد، ١٥ فبراير ٢٠١٥
تحطم طائرة حربية تابعة لقوات الأسد بعد إقلاعها من مطار حماة

تحطم طائرة حربية تابعة لقوات الأسد بعد إقلاعها من مطار حماة

٠٣:٤٦ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠١٦
«شرطة جازان» تحبط تهريب 196 كيلو حشيش وتضبط 900 لتر خمور

«شرطة جازان» تحبط تهريب 196 كيلو حشيش وتضبط 900 لتر خمور

٠٩:٣٢ م، الخميس، ١٨ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *