إلزام “أبل” بدفع 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة المدنية الثامنة عشرة في ساو باولو البرازيلية، حكمًا بتغريم شركة “أبل” الأمريكية العالمية، 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن.

المحكمة توجه الشركة بتهمة القيام بـ”ممارسة تعسفية”

وبناءً على شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين، حكم قاض المحكمة أمس، على “أبل” بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف “آي فون” من دون شواحن، ما اعتبرته المحكمة تهمة القيام بـ”ممارسة تعسفية”، وأن الشركة “ترغم” المستهلكين الذين يشترون هواتف “آي فون 12″ و”آي فون 13” على شراء منتج لكي يعمل منتج آخر.

غرامة على الشركة قدرها مليونان ونصف المليون دولار

وحسب قانونيين، فإنه يمكن لـ”أبل” استئناف الحكم، وذلك بعدما تم أيضًا فرض غرامة على الشركة قدرها مليونان ونصف مليون دولار الشهر الفائت للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل.

وأمر القاضي الشركة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف “آي فون 12″ و”آي فون 13″ خلال السنتين الماضيتين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع، حسب صحيفة” المدينة”.

وفي أوروبا، فرض البرلمان الأسبوع الماضي توحيد الشواحن لتصبح من نوع “يو اس بي – سي” في مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2024، ما أثار استياء “أبل” التي تعارض مثل هذا التشريع الرائد في العالم، الذي سيرغمها على تغيير نوع الشاحن المستخدم في أجهزتها.