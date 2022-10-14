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نصيحة طبية مهمة بشأن استعمال القطرات المرطبة للعيون
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نصيحة طبية مهمة بشأن استعمال القطرات المرطبة للعيون

نصيحة طبية مهمة بشأن استعمال القطرات المرطبة للعيون

نصيحة طبية مهمة بشأن استعمال القطرات المرطبة للعيون
٠٩:٣٠:٢٥ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الغذاء والدواء، أنه عند الإصابة بحساسية العيون أو الجفاف بعد استخدام القطرات المرطبة لابد من مراجعة الطبيب للتأكد من مناسبة العلاج.

كيف تعمل القطرات المرطبة للعيون؟

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن القطرات المرطبة للعيون، تعمل كمرطبة وهي عبارة عن دموع صناعية لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة.

هل هذا النوع من القطرات آمن؟

وأضافت الهيئة أن هذا النوع من القطرات آمن بشكل عام، إذا تم حفظه بشكل صحيح وساري الصلاحية، مؤكدة أن بعض القطرات التي تحتوي على مواد حافظة فد تتسبب في حساسية للعين.

الأعراض الجانبية للقطرات المرطبة للعيون

1 – الحكة.

2 – الاحمرار.

3 – تورم في العينين.

وأشارت الهيئة إلى أنه عند الشعور برؤية غير واضحة، فلابد من مراجعة الطبيب وخاصة مع استمرار جفاف العين، ووجود أعراض الحساسية لاختيار المرطب المناسب.

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الكلمات الدلالية:
القطرات المرطبة للعيون جفاف العين حساسية العين هيئة الغذاء والدواء

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