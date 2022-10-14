أكبر 10 شركات لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في 2022

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هيمنت شركة “كاتل” على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحصة سوقية تبلغ 34% هذا العام، مقارنة مع 32% في 2021.

في الوقت نفسه، حافظت “إل جي إنرجي سوليوشن” على المركز الثاني بين أكبر شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، على الرغم من مواجهتها تدقيقاً صارماً بعد عمليات سحب بطاريات سيارات كهربائية في الولايات المتحدة.

وسددت الشركة الكورية الجنوبية العام الماضي 1.9 مليار دولار لشركة “جنرال موتورز” لتغطية تكلفة استدعاء وحدات “شيفروليه بولت” بسبب مخاطر الحريق

“بي واي دي” تتجاوز “باناسونيك”

كما نجحت “بي واي دي” – المدعومة من الملياردير “وارن بافت” – في تجاوز “باناسونيك” لتحتل الشركة الصينية المركز الثالث بالقائمة بعدما ضاعفت حصتها السوقية خلال العام الماضي.

ورغم جهود الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة الإنتاج المحلي للبطاريات إلا أن الموردون الآسيويون يهيمنون على السوق إذ تشكل الشركات الصينية حاليًا 56% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية، تليها الشركات الكورية 26% واليابانية 10%.

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قائمة أكبر شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في 2022

1 – كاتل الصين 34%

2 – إل جي إنرجي سوليوشن كوريا 14%

3 – بي واي دي الصين 12%

4 – باناسونيك اليابان 10%

5 – إس كيه أون كوريا الجنوبية 7%

6 – سامسونج إس دي آي كوريا الجنوبية 5%

7 – كالب الصين 4%

8 – جواشوان الصين 3%

9 – صانودا الصين 2%

10 – سفولت الصين 1%