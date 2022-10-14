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العاهل المغربي: البلاد تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود

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العاهل المغربي: البلاد تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود

العاهل المغربي: البلاد تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود

العاهل المغربي: البلاد تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود
٠٩:٠٤:١٣ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن البلاد تمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود.

المغرب يواجه أسوأ موسم جفاف

وأوضح أن المغرب يواجه هذه السنة، موسمًا جافًا لم يشهد مثله منذ ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن نسبة التساقطات المطرية في المغرب هي الأدنى منذ ثلاثة عقود.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى وجود حالة من القلق الحكومي من أن يخلف الوضع واحدًا من أسوأ المواسم الزراعية في المغرب.

وحسب “سكاي نيوز”، فإن موجة الجفاف تهم منطقة شمال إفريقيا بأكملها، بل حتى دول جنوب أوروبا خاصة إسبانيا، التي تواجه خطر التصحر.

فيما أرجعت الأرصاد الجوية المغربية، ضعف التساقطات المطرية الملحوظ خلال فصل الشتاء في المغرب وجنوب أوروبا، إلى الأحوال الجوية والمناخية “غير المواتية”.

إقامة صلاة استسقاء يوم الجمعة 4 فبراير

ورغم غياب الأمطار في توقعات الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة، فإن الفلاحين والكسابين يلتزمون دون كلل برفع كفوفهم إلى السماء للصلاة وطلب المطر، حيث أعلنت المساجد المغربية إقامة صلاة استسقاء يوم الجمعة 4 من فبراير بأمر من عاهل البلاد.

تراجع مخيف لنسبة ملء السدود

وبعد أن واصلت نسبة ملء السدود في المغرب التراجع مسجلة أرقامًا متدنية بالمقارنة مع السنوات الفارطة، أفادت وزارة التجهيز والماء بأن نسبة ملء السدود في المغرب تراجعت بشكل مخيف.

الكلمات الدلالية:
الجفاف الحالة المطرية العاهل المغربي المغرب صلاة الاستسقاء

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