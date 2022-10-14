بالصور.. القوات البحرية تُرسي العارضة الرئيسة لـ«سفينة جلالة الملك فهد» في «ويسكونسن» الأمريكية

تواصل – واس:

احتفت القوات البحرية الملكية، بمراسم إرسائها العارضة الرئيسة للسفينة الثانية من سفن «مشروع طويق» التي أطلق عليها رسميًا اسم «سفينة جلالة الملك فهد»، وذلك في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وحضر مراسم إرساء السفينة معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأتاوا، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية والأمريكية، وعدد من المسؤولين في شركة لوكهيد مارتن وشركة فينكانتيري.

دعم لا محدود تقدمه القيادة الرشيدة للبحرية

وبهذه المناسبة، أعرب معالي قائد القوات البحرية الملكية في كلمة له عـن سروره بهذا الحدث الرئيسي من مراحل تصنيع «سفينة جلالة الملك فهد»، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة أيدها الله.

ويُعد «مشروع طويق» أحد أبرز المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية، ويتضمن أربع سفن قتالية متعددة المهام تمتلك أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية ضد الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية.

رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية

وستسهم هذه السفن في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية والحيوية للمملكة، حيث يشتمل المشروع على:

1 – تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي.

2 – نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية وذلك تحقيقًا وتفعيلًا لإعلان سمو ولي العهد بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030م.

3 – تعزيز من إمكانيات الشركات الوطنية، وخلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، ورفـع اسهام المواطنين في هذه الصناعة الحيوية.