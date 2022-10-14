أقل تكلفة وأكثر جاذبية.. «شيفروليه» تطرح السيارة الرياضية «تراكس» 2024 (صور)

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طرحت شركة السيارات العالمية “شيفروليه” سيارتها الرياضية الجديدة “تراكس” بموديل جديد لعام 2024 أكبر وأقل تكلفة وأكثر جاذبية من الداخل والخارج.

وقالت شيفروليه إن “تراكس” بديلة لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض القديمة.

وتأتي السيارة بخيار واحد للمحرك وهو تربو سعة 1.2 لتر بقوة 137 حصانًا، مع ناقل حركة أتوماتيكي ست سرعات.

وتعتزم شيفروليه أن تطرح تراكس الجديدة مع خمس فئات هي: “أكتيف”، و”إل إس” و”1 آر إس”، و”إل تي” و”2 آر إس.

ويبدأ سعر طراز 2024 المعاد تصميمه بسعر يقل عن 22 ألف دولار، ومن المقرر أن يطرح للبيع في ربيع عام 2023.

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