أول فيديو لسيارة المستقبل الطائرة.. 5 معلومات مذهلة عنها

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أعلنت الصين عن طائرة كهربائية مسيّرة جديدة دخلت الأسطول العالمي للسيارات الطائرة.

وكشف المهندسون الصينيون في معرض دبي التكنولوجي عن سيارة Voyager X2 XPeng الطائرة المخصصة للسير في ظروف المدينة.

معلومات عن السيارة الطائرة:

1- لا تتجاوز 35 دقيقة من التحليق أي أنها يمكن أن تبقى في الجو لمدة نصف ساعة تقريبًا.

2- تم تزويدها بـ8 مراوح يدوّر كلا منها محرك خاص وبالتالي ففي حال تعطل حتى بضعة محركات فإن Voyager X2 ستكون قادرة على مواصلة التحليق.

3- تم تزويد السيارة بمظلة باليستية تعتمد مبدأ المنجنيق أي أنها تقذف بالركاب فورًا في حال وقوع حادث جوي حتى على ارتفاع منخفض، ما يضمن الهبوط برفق.

4- ليس هناك طيار؛ لأن الطائرة مسيّرة وتقلع عموديًا ما يُعدّ أمرًا مريحًا في ظروف المدينة. وتبلغ سرعتها 130 كلم/ساعة.

5- تتسع لفرديْن ووزنها 560 كلغ، وحمولتها 200 كلغ، وسرعتها 130 كلم/ساعة، وارتفاع تحليقها 1000 متر، وطولها 5 أمتار، وعرضها 4 أمتار.

وقامت السيارة الطائرة بأول تحليق استعراضي لها العام الماضي في شنغهاي، وقال الصينيون إن سعرها يتراوح بين 126000 و236000 دولار، حسب التجهيزات التي تستخدمها. ويفترض أن يبدأ إنتاجها على دفعات بحلول عام 2024.

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