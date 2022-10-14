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6 ساعات كل يوم.. أم تنتظر ابنتها عند المدرسة دون كلل أو ملل (فيديو)
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6 ساعات كل يوم.. أم تنتظر ابنتها عند المدرسة دون كلل أو ملل (فيديو)

6 ساعات كل يوم.. أم تنتظر ابنتها عند المدرسة دون كلل أو ملل (فيديو)

6 ساعات كل يوم.. أم تنتظر ابنتها عند المدرسة دون كلل أو ملل (فيديو)
٠٨:٠٤:٢٠ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى الأمهات وهي تنتظر بنتها أمام المدرسة كل يوم دون كلل.

وأوضح الفيديو المتداول، أن الأم كل يوم تطلع من بيتها وتأتي من بعيد إلى المنطقة التي بها مجمع مدارس يشمل ابتدائي وإعدادي وثانوي بشمال حائل جنوب المملكة، وتظل واقفة تنتظر ابنتها بلا ملل.

الأم تنتظر ابنتها ست ساعات يوميًا

وأكد ناشر الفيديو على وسائل التواصل، أنه ظل لفترة طويلة يرصد ويلاحظ تواجد الأم على مدار أيام للوقوف بجانب ابنتها في الاختبارات المدرسية وتحرص على توصيلها وانتظارها بشكل دائم، حيث تنتظر لمدة خمس أو ست ساعات من الصبح وحتى الظهر لهذا الغرض.

من الصعب جدًا أن يوفي الإنسان حق الأم

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو متأثرين بفعل الأم، وقال بعضهم إن فضل الأم لا يفوقه أو يعلو عليه أي فضل، لافتين إلى أنهم يتمنون أن تكون كل الأمهات مثل هذه الأم التي تضحي من أجل ابنتها، مؤكدين أنه من الصعب جدًا أن يُوفّي الإنسان حق الأم عليه مهما حاول إلى ذلك سبيلًا.

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