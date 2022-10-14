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«الغذاء والدواء» تكشف 5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني
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«الغذاء والدواء» تكشف 5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني

«الغذاء والدواء» تكشف 5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني

«الغذاء والدواء» تكشف 5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني
٠٧:٥٤:٣٥ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريقة البحث عن المواصفة على المتجر الإلكتروني الخاص بها.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها وضعت عدة لوائح فنية ومواصفات للمنتجات التي تقع تحت اختصاصها وتتوافق مع معايير تضمن سلامة ومأمونية المنتج للمستهلك.

وأضافت أنه يمكن لأي مستخدم البحث في قاعدة بيانات المتجر الإلكتروني للمواصفات عن أي مواصفة دون الحاجة لتسجيل الدخول.

وكشفت عن 5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني وهي كالتالي:

1- الدخول على صفحة المتجر الإلكتروني للمواصفات.

2- اختر قطاع المواصفة المطلوب.

3- قم بكتابة عنوان أو رقم المواصفة المراد البحث عنها.

4- اختر آلية التطبيق المطلوبة.

5- عند البحث تظهر البيانات المطلوبة للمواصفة.

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الغذاء والدواء المتجر الإلكتروني المتجر الإلكتروني لهيئة الغذاء المواصفات الفنية للمنتجات

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