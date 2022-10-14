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وزير المالية يطالب بحماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية
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وزير المالية يطالب بحماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية

وزير المالية يطالب بحماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية

وزير المالية يطالب بحماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية
٠٧:٣١:٤٨ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا وزير المالية، محمد الجدعان، إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة #G20 لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضرراً.

زيادة اضطرابات سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية

وأشار إلى أنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين، أن المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا ومتغيراتها، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.

يذكر أن وزير المالية أكد في وقت سابق أن على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.

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الكلمات الدلالية:
التوترات السياسية المالية جائحة كورونا وزير المالية

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