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بالصور.. مليشيا الحوثي تطارد 1200 أسرة قرب خطوط التماس بتعز
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بالصور.. مليشيا الحوثي تطارد 1200 أسرة قرب خطوط التماس بتعز

بالصور.. مليشيا الحوثي تطارد 1200 أسرة قرب خطوط التماس بتعز

بالصور.. مليشيا الحوثي تطارد 1200 أسرة قرب خطوط التماس بتعز
٠٧:٢٧:١٤ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل مليشيات الحوثي جرائمها ضد المدنيين في تعز، حيث يُهدَّد آلاف المدنيين بالموت كل يوم على يد الحوثي وعصاباته.

وكشف أهالي وسكان حي الدعوة شرقي مدينة تعز أنهم محاصرون من قبل المليشيا، ولا يصل إليهم أي شيء من مواد غذائية ولا طعام أو شراب، حيث لا تستطيع المنظمات الدولية الدخول بسبب القصف الحوثي المتواصل.

ووسط حالة من الرعب والفزع يعيش الأهالي في هذا الحي، حيث يحاصر الحوثي ما لا يقل عن 1200 أسرة بالقرب من خطوط تماس الحرب.

المملكة تدعو لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية

في الوقت نفسه، أكدت المملكة، أنها ستستمر في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددة التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها في حال عادت المليشيات الحوثية إلى مهاجمة المملكة مجدداً، فالمملكة لن تألوا جهدًا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط (اليمن)، والتي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

وأوضح أنه لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانًا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار.

يجب مقاطعة مليشيات الحوثي وتجفيف منابع تمويلها

وشدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير الواصل، في ختام الكلمة، على أنه وبعد استنفاد الجهود ورفض المليشيات الحوثية كافة الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره، مؤكداً أنه حان الوقت بأن يتم تصنيف تلك المليشيا الحوثية كمجموعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

 

الكلمات الدلالية:
اليمن تعز حي الدعوة مجلس الأمن مليشيات الحوثي

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