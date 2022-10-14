تعرف على الشروط المحددة للمهام المطلوبة بين العمالة المنزلية وصاحب العمل (فيديو)

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كشف عضو النيابة العامة السابق، نايف آل منسي، أن هناك شروطًا تحدد المهام المطلوبة بين العمالة المنزلية بكل أنواعها وبين صاحب العمل.

وأوضح في تصريحات لـ”برنامج سيدتي”، أنه في العموم تحدد المهام المطلوبة بين صاحب العمال والعمالة المنزلية التي تشمل عدة فئات، منها العاملة المنزلية والسائق والبستاني وغيرهم، وعلى حسب طبيعة الشخص الذي يسند إليه العمل المنزلي يُحدد في العقد، ما هي طبيعة هذا العمل وما هي طبيعة الأمور المطلوبة منه، والأجر الذي سوف يتقاضاه ويتفق عليه.

وأضاف أنه بالنسبة لساعات العمل، فإن النظام قد وضحها بشكل عام، لكن أعطى إمكانية أن يضاف يوم إجازة أسبوعي، ويتم الاتفاق عليه ويكتب في العقد، مؤكدًا أن العقد المبرم بين العمالة وصاحب العمل يكون ثلاثة نسخ:

1 – نسخة مع العامل.

2 – نسخة مع صاحب العمل.

3 – نسخة مع مكتب الاستقدام.

وأشار إلى النظام شدد على أن يلتزم الجميع من عامل وصاحب عمل ومكاتب وشركات استقدام بهذا العقد وصيغه الصريحة الواضحة، حفاظًا على حقوق الجميع وتحقيقًا للعدالة بين جميع الأطراف.

«مساند» يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية

في الوقت نفسه، أوضحت منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة آلية نقل خدمات العمالة المنزلية، مؤكدة أن نقل خدمات العمالة المنزلية يقوم صاحب العمل بتقديم الطلب من خلال حسابه لدى مساند برقم العاملة وجنسيتها ومهنتها”.

وأضافت المنصة، أنه بعد دراسة أهلية صاحب الطلب عن طريق مركز المعالجة في مساند يتم رفع الطلب لمكتب/شركة الاستقدام لاتخاذ الإجراء اللازم (موافقة أو رفض).

4 أنواع للاستقدام

وفي وقت سابق، أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.

وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي:

1- حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها.

2 – معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز.

3 –معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى

4 – تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات.

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