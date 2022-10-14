رئيس جامعة جازان: حققنا انضباطًا ماليًا وإداريًا ونتطلع للأفضل (فيديو)

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قال رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي القحطاني، إن دخول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات يقيس الجهود المبذولة على المستوى الأكاديمي.

وآضاف خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن هناك جهود كبيرة للجامعة خلال الفترة الماضية ونسير بشكل صحيح وسنستمر في التطوير حتى نصل لمراتب أفضل في الأعوام القادمة، مؤكدًا أن هناك انضباطًا ماليًا وإداريًا في الجامعة.

تهنئة لرئيس الجامعة

كان صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قد وجه التهنئة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني بمناسبة حصول جامعة جازان على مركز متقدم عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات لعام 2023م، وتحقيق المرتبة 401 – 500 على مستوى جامعات العالم، والمرتبة الـ 7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، في تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2023م.

وأكدَ أن حصول جامعة جازان على مركز متقدم عالميًا في تصنيف التايمز يعدُّ تتويجًا لدعم ورعاية واهتمام خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده -حفظهما الله- بالتعليم بجميع مؤسساته، لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

وأضاف: كما يعدُّ إنجازًا يضاف إلى إنجازات الوطن في العهد الزاهر، مشيدًا بجهود الجامعة في مواصلة عمليات التخطيط والتطوير واعتماد الجودة في عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية، وتميزها في خدمة مجتمعه؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله – في أداء رسالتها ودورها التنموي في بناء الإنسان والمكان، بما يحقِّق مستهدفات رؤية السعودية 2030، سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع لمواصلة التطوُّر والتميُّز محلياً ودولياً.

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