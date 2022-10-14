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رئيسة وزراء بريطانيا تتراجع عن خطتها بزيادة ضرائب الشركات

رئيسة وزراء بريطانيا تتراجع عن خطتها بزيادة ضرائب الشركات

رئيسة وزراء بريطانيا تتراجع عن خطتها بزيادة ضرائب الشركات
٠٦:٠٧:٠٢ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، عن خطتها عبر زيادة ضرائب الشركات، سنواصل العمل من أجل تحسين أداء الاقتصاد.

وأوضحت أن الحكومة قررت الاستمرار في تخفيض الضرائب عن الشركات الكبرى، وأنها ستحافظ على النمو في المملكة المتحدة العمل من أجل تأمين الأسواق.

خطة لدعم الاقتصاد نهاية الشهر

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، إنها باقية في منصبها لحين تحقيق الاستقرار، مؤكدة أن هدفها الرئيس هو استقرار بريطانيا، مؤكدة أن بريطانيا ستجتاز العاصفة وسنواصل العمل من أجل هذه الأمة”، مؤكدة أن وزير المالية الجديد سيقدم خطة لدعم الاقتصاد نهاية الشهر.

وأضافت أن وزير المالية المستقيل سيواصل في جهود تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وأن أهم أولويات الحكومة هي تحقيق الاستقرار في البلاد.

تعيين جيرمي هانت وزيرًا للمالية

وأكدت أنه تم تعيين جيرمي هانت وزيرًا للمالية، وأنه سيقدم خطة مالية متوسطة الأجل.

وكان وزير المالي البريطاني كواسي كوارتينج  قدم  استقالته، بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي، مؤكدًا أنه يدعم رئيسة الحكومة وخليفته في وزارة المالية.

بريطانيا ستجتاز العاصفة

وأكد كوارتنغ بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا، مؤكدًا دعمه أيضا للوزير الجديد الذي سيأتي مكانه.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت أن كوارتنغ وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة.

الكلمات الدلالية:
استقالة وزير المالية بريطانيا جيرمي هانت لندن ليز تراس

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