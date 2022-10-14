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أوكرانيا: نعد أنظمة دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة
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أوكرانيا: نعد أنظمة دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة

أوكرانيا: نعد أنظمة دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة

أوكرانيا: نعد أنظمة دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة
٠٥:٤٩:١٠ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن كيف تعمل الآن على إعداد أنظمة دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة.

عقوبات دولية على عمليات نقل المسيرات الإيرانية لروسيا

كما قررت فرنسا وألمانيا دعم فرض عقوبات دولية على عمليات نقل المسيرات الإيرانية لروسيا، مع بحث دول الاتحاد الأوروبي موضوع تزويد إيران روسيا بمسيرات للقتال في أوكرانيا.

تزويد أوكرانيا بأجهزة تشويش لمواجهة الطائرات المسيرة

وأكد أمين عام حلف الناتو، أنه سيتم تزويد أوكرانيا بأجهزة تشويش لمواجهة الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن الحلف ليس طرفا في النزاع الأوكراني لكننا ندعم كييف للدفاع عن نفسها.

وعلى الصعيد الميداني، كشفت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الروسية سيطرت رعلى باخموت وتمهد التقدم في كراماتورسك أهم مركز سكاني في دونيتسك، وأنه في الأيام الثلاثة الماضية أحرزت روسيا تقدما باتجاه وسط مدينة باخموت في دونيتسك.

حزمة مساعدات أوروبية مالية بقيمة 9 مليارات يورو.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 5 مليارات يورو كجزء من حزمة مساعدات مالية بقيمة 9 مليارات يورو.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأوكرانية، أن قواتها المسلحة استعادت أكثر من 600 منطقة خلال شهر سبتمبر الماضي غالبيتها في خاركوف.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الطائرات الإيرانية المسيرة حلف الناتو

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