«جازان» تطرح 185 فرصة استثمارية مؤقتة بعدد من المواقع بمحافظة الدرب

تواصل – واس:

طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب 185 فرصة استثمارية مؤقتة، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للراغبين في الاستثمار.

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزًا لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبين أن هذه الفرص تمثلت في عدد من الاستثمارات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال بعدد من المواقع شملت 30 موقعًا في حديقة ابو يحيى و30 موقعًا في حديقة مركز ريم و30 موقعًا في حديقة شاطئ السميرات و30 موقعًا في حديقة منشبة و30 موقعًا في الحديقة العامة و30 موقعًا في المتنزه العام وموقعين لمخيمين بريين وملعبًا رياضيًا بمركز ريم، إضافة لتأجير حديقة المملكة وتأجير حديقة المديري، داعيًا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

اقرأ أيضًا:

نزهة عائلية تمنحك الهدوء والاسترخاء وتجديد الطاقة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في جازان

أمير جازان يطلق 3 مبادرات لأرامكو ضمن «عطاءات جازان المجتمعية»