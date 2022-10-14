مسؤول قطري يثير الجدل بتصريح عن «المثليين»: مرحبًا بهم في بلادنا (فيديو)

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ظهر ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر 2022 في تسجيل تلفزيوني مع إحدى القنوات الأجنبية وهو يرحب بالمثليين في بلاده خلال بطولة كأس العالم.

وخلال مقابلته مع “سكاي نيوز سبورتس”، سأله الإعلامي روب هاريس، عن ما إذا كانت بلاده ترحب بالمثليين، فأضاف قائلاً: “نعم”.

لن يتعرض أحد للمثليين في قطر

وشدد على أنه لن يتعرض أحد لأيٍ كان، في رسالة تطمين لمجتمع الميم، بعد إصرار المذيع على توجيه سؤال بشأن حماية المثليين وحقوقهم في حضور المونديال والتعبير علنًا عن أنفسهم.

واستمر الإعلامي في توجيه السؤال لـ «الخاطر» عما هي رسالته لأولئك المشجعين الذين قد يكونوا قلقين.

وأضاف: “الجميع مرحب به، والجميع سيشعر بالأمان عندما يأتي إلى قطر”، مضيفًا: “نعم يستطيع المشجعون المثليون الإمساك بأيدي بعضهم البعض في مكان عام”.

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