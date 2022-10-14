أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا.. وتوقعات بوصول «برنت» لـ 95 دولارًا للبرميل

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صعدت قيمة العقود الآجلة للنفط بنسبة طفيفة بتأثير من ضعف الدولار، حيث استقرت قيمة العقود المؤجلة تسليم ديسمبر للنفط برنت قرب مستوى 95 دولارًا للبرميل، فيما استقرت أسعار النفط الخام قرب مستوى 90 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لموقع sa.investing، انخفضت أسعار مزيج برنت تسليم ديسمبر، هبوطًا بمقدار 0.13 نقطة ومعدل تغير قدره 0.15% في الاتجاه الصاعد، ليتم التداول عند 94.68 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة والبالغ 94.56 دولار للبرميل.

توقعات بوصول سعر النفط برنت لأعلى مستوى له

ومن المتوقع أن يصل سعر النفط برنت، اليوم، إلى أعلى مستوى له عند 95.10 دولار للبرميل، فيما يصل إلى أدنى مستوى له عند 91.08 دولار للبرميل.

كما ارتفعت قيمة العقود الآجلة تسليم نوفمبر للنفط الخام بمقدار 0.25 نقطة، ونسبة تغير 0.28% في الاتجاه الموجب ليتم التداول عند 89.36 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر عند إغلاق الجلسة الماضية والبالغ 89.11 دولار للبرميل.

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