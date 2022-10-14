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استشاري: الرجال الأكثر إصابة بـ«عرق النساء» (فيديو)

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استشاري: الرجال الأكثر إصابة بـ«عرق النساء» (فيديو)

استشاري: الرجال الأكثر إصابة بـ«عرق النساء» (فيديو)

استشاري: الرجال الأكثر إصابة بـ«عرق النساء» (فيديو)
٠٥:٤٥:٢٦ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري جراحة العمود الفقري، الدكتور صلاح الدين خليفة، أن الرجال هم الأكثر إصابة بـ “عرق النساء”.

وفي حديثه لفضائية “الإخبارية”، أضاف أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بالانزلاق الغضروفي لا يعلمون بإصابتهم لعدم وجود آلام.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون شخص في المملكة يعانون من آلام الظهر.

ونصح بعدم إهمال آلام الظهر، حتى لو كانت بسيطة، حتى لا تؤدي إلى تفاقم الإصابة.

آلام الظهر والانزلاق العضروفي

وفي وقت سابق، نصح د. وائل العسق استشاري العلاج الطبيعي، بممارسة تمارين بسيطة لعلاج ألم الدسك أو عرق النساء بسرعة وفعالية وفي أقل وقت.

وقال العسق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “علاج سريع و فعال لألم الظهر، خاصة الم الدسك أو عرق النسا، مضيفًا “يمكن تطبيق هذه الحركة أثناء الوقوف وهي سهلة كما تشاهدون في المقطع أدناه”.

وأضاف “إذا كانت الحركة تخفف الألم كرروها أثناء اليوم كل 2 – 3 ساعات مرة، وفي كل مرة كرروها من 5 – 10 مرات”.

ويتم عمل التمرين من خلال وضع اليدين أسفل الظهر والضغط بطريقة بسيطة، ونرجع للخلف لإعادة الدسك لوضع الطبيعي”.

وشدد د. وائل العسق على أهمية استشارة طبيب العلاج الطبيعي المختص في حالة استمرار الألم.

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الكلمات الدلالية:
آلام العمود الفقري الديسك العمود الفقري عرق النساء

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