بالفيديو.. مسؤول بـ«البيئة» يكشف «رقمًا صادمًا» لقيمة التدهور البيئي سنويًا في المملكة

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كشف وائل بوشه، مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أهم المشكلات البيئية التي تواجه المملكة وأبرز سبل حلها.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إنه خلال العقود الماضية كانت المشكلات الأساسية في المملكة مرتبطة بيئيًا وتحديدًا بتلوث الهواء وتدهور الأراضي وتعرض الكثير من الكائنات الفطرية للانقراض.

الاستراتيجية الوطنية للبيئة وضعت عدة حلول للمشكلات

وأضاف أن كل هذه الأمور جاءت الاستراتيجية الوطنية للبيئة لتضع حلولاً لها، متابعًا: “كما كشفت دراسة أن قيمة التدهور البيئي سنويًا في المملكة تقدر بـنحو 84 مليار ريال”.

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