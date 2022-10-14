الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب
أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا.. وتوقعات بوصول «برنت» لـ 95 دولارًا للبرميل
حصاد الأسبوع الاقتصادي: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتوقعات بنمو البتروكيماويات
بالفيديو.. مسؤول بـ«البيئة» يكشف «رقمًا صادمًا» لقيمة التدهور البيئي سنويًا في المملكة
الشمري: يمكن للمسلمين حاملي بطاقة “هيّا” أداء العمرة وزيارة المدينة (فيديو)
«تراس»: بريطانيا ستجتاز العاصفة وهدفي تحقيق الاستقرار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب
٠٥:٤١:١٠ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمتين من الجنسية الفلبينية، لارتكابهما جريمتين.

وأوضحت أن إحداهما ارتكبت حادثة جنائية تمثلت في سرقة مصوغات ذهبية من منزل صاحب العمل، وتمثل دور الأخرى في تصريفها عبر منافذ البيع.

وأضافت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على 16 مخالفًا لنظام الإقامة

وقبل أيام، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 16 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، لارتكابهم عدة مخالفات وسرقات.

وقالت إن المقبوض عليهم منهم 9 يحملون الجنسية الباكستانية و6 من الجنسية الأفغانية و1 من الجنسية الإريترية.

وأضاف أنهم ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء شمال مدينة الرياض.

ومؤخرًا، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على وافدين بتأشيرة زائر بمحافظة جدة بحوزتهما (9.560) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تلقي القبض على 16 مخالفًا لارتكابهم هذه الجرائم

الكلمات الدلالية:
الشرطة الشرطة السعودية القبض على مقيمتين شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
فوائد تناول عصير الليمون الدافئ

فوائد تناول عصير الليمون الدافئ

٠٨:٣٩ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
الدفعة الثانية من القوات الإماراتية تستعد لتنفيذ مهامها باليمن

الدفعة الثانية من القوات الإماراتية تستعد لتنفيذ مهامها باليمن

١٠:٥٧ م، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة (فيديو)

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة (فيديو)

٠٧:٥٨ م، السبت، ٢٩ مارس ٢٠١٤
الصحة: تسجيل 4 حالات إصابة بـ«كورونا» في الرياض والهفوف

الصحة: تسجيل 4 حالات إصابة بـ«كورونا» في الرياض والهفوف

٠٣:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *