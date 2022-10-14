شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمتين من الجنسية الفلبينية، لارتكابهما جريمتين.

وأوضحت أن إحداهما ارتكبت حادثة جنائية تمثلت في سرقة مصوغات ذهبية من منزل صاحب العمل، وتمثل دور الأخرى في تصريفها عبر منافذ البيع.

وأضافت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على 16 مخالفًا لنظام الإقامة

وقبل أيام، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 16 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، لارتكابهم عدة مخالفات وسرقات.

وقالت إن المقبوض عليهم منهم 9 يحملون الجنسية الباكستانية و6 من الجنسية الأفغانية و1 من الجنسية الإريترية.

وأضاف أنهم ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء شمال مدينة الرياض.

ومؤخرًا، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على وافدين بتأشيرة زائر بمحافظة جدة بحوزتهما (9.560) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر.

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