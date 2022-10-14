الشمري: يمكن للمسلمين حاملي بطاقة “هيّا” أداء العمرة وزيارة المدينة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة خارجية المملكة، خالد الشمري، أنه يمكن لحاملي بطاقة المشجع “هيا” الخاصة بكأس العالم في قطر من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأضاف في حديثه لفضائية “الإخبارية”، أن التأشيرة ستكون مجانية وصالحة لدخول المملكة اعتبارا من 11 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وهي مدة بطولة كأس العالم في قطر.

التأشيرات الإلكترونية لحاملي بطاقة المشجع “هيا”

وقبل يومين، وافقت الحكومة السعودية، على قرار تحمل تكاليف التأشيرات الإلكترونية، لحاملي بطاقة المشجع “هيا” الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة.

ونص بيان مجلس الوزراء على أنه تمت “الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية – الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية – التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م”.

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