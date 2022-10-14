عاجل.. 6 نقاط توضح تفاصيل نقل 108 موظفين بجريدة «أم القرى» إلى «واس»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قواعد وترتيبات نقل موظفيها وعمالها البالغ عددهم 108 إلى وكالة الأنباء السعودية “واس”، وذلك التزامًا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت أن القواعد الخاصة بنقل الموظفين نصت على الآتي:

1- تسكين الخاضعين من العاملين والموظفين لسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية والخاضعين لسلم الرواتب الملحق بلائحة المستخدمين على سلمي الموظفين والمستخدمين الملحقين بلائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول بهما في وكالة الأنباء السعودية.

2- يسكّن العمال الخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية، على سلم الرواتب الملحق بلائحة العمال المعينين على بند الأجور في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول به في وكالة الأنباء السعودية، في حين يسكّن هؤلاء الموظفون والعمال وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

3- نصت القواعد على ألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وأن تستمر وزارة الإعلام بصرف رواتب وأجور الموظفين والعمال حتى نهاية الشهر التالي لصدور هذا القرار، وتبدأ الوكالة في صرف تلك الرواتب والأجور ابتداءً من الشهر التالي له.

4- يتم نقل جميع الوظائف الشاغرة والمعتمدة لجريدة أم القرى في التشكيلات الوظيفية بوزارة الإعلام وعددها 60 وظيفة، إلى التشكيلات الوظيفية في وكالة الأنباء السعودية، بحيث تنقل كل وظيفة وفق ما يعادلها من حيث المستوى الوظيفي في اللوائح المطبقة في الوكالة.

5- نقل الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المدرجة في البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم 30933 وتاريخ 26 /9/ 1443هـ، من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية، على أن تقوم الوكالة بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستكمال الإجراءات النظامية لتخصيص الأراضي والمباني الواردة في البيان للوكالة

6- شملت عمليات النقل التي نصت عليها القواعد أن يتم نقل البنود والبرامج المشار إليها في المحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم 30933 وتاريخ 26 /9/ 1443هـ، والعقود والمبالغ المرتبطة بها، من ميزانية وزارة الإعلام إلى ميزانية وكالة الأنباء السعودية للعام المالي الحالي.

اقرأ أيضًا:

رابط وموعد التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أم القرى لهذه التخصصات