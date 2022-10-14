خلفًا لـ« كوارتنغ».. رئيسة وزراء بريطانيا تعين جيرمي هانت وزيرًا للمالية

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عينت رئيسة وزراء بريطانيا “ليز تراس”، الوزير جيرني هانت وزيرًا للمالية بعد إقالة الوزير السابق كواسي كوارتنغ.

ومن المقرر أن تعقد “تراس” بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح الأمر والحديث عن خطتها الجديدة.

كوارتنغ أكد دعمه لرؤية تراس

وكان “كوارتنغ” أكد بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا، مؤكدًا دعمه أيضًا للوزير الجديد الذي سيأتي مكانه.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت أن كوارتنغ وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة.

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