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أول تعليق لوزير المالية البريطاني بعد إقالته من منصبه: «رؤية تراس صحيحة»
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أول تعليق لوزير المالية البريطاني بعد إقالته من منصبه: «رؤية تراس صحيحة»

أول تعليق لوزير المالية البريطاني بعد إقالته من منصبه: «رؤية تراس صحيحة»

أول تعليق لوزير المالية البريطاني بعد إقالته من منصبه: «رؤية تراس صحيحة»
٠٣:٥٠:٥٣ م، الجمعة، ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، أنه تقدم باستقالته من منصبه بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي.

وأكد كوارتنغ بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا، مؤكدًا دعمه أيضا للوزير الجديد الذي سيأتي مكانه.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت أن كوارتنغ وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة.

الوزير المقال يعود على عجل من اجتماع في واشنطن

كان كوارتنغ عاد على عجل من واشنطن، التي كان يحضر فيها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن وزير المالية البريطاني أقيل بعد أقل من ستة أسابيع من توليه المنصب.

وشهدت الأسواق المالية في بريطانيا فوضى واضطرابات بعد أن أعلنت حكومة تراس عن “موازنة مصغرة”، أثارت انتقادات حادة على وقع ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة بعدما نصت على تخفيض الضريبة على الأعلى دخلاً في البلاد.

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الكلمات الدلالية:
إقالة وزير المالية بريطانيا ليز تراس وزير المالية البريطاني

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